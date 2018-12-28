Москва, 28 декабря, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Соглашение между МГИМО МИД России, Международным институтом энергетической политики и дипломатии МГИМО и угледобывающей компанией «Колмар» позволит обеспечить практико-ориентированную подготовку специалистов, в том числе по экспорту продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщила пресс-служба угледобывающей компании.

Александр Дейнека. Добыча угля. 1924

«Это эффективная совместная работа по развитию кадрового потенциала, совершенствованию практико-ориентированной подготовки, повышению квалификации специалистов, расширению экспертно-аналитической деятельности, нацеленная на успешную реализацию важнейших проектов угольной отрасли», — сообщил научный руководитель МИЭП МГИМО, профессор Валерий Салыгин.

В свою очередь, председатель совета директоров компании «Колмар Груп» Анна Цивилева сообщила о заинтересованности предприятия в высоко квалифицированных кадрах. По её словам, потребность компании «Колмар» в специалистах составляет более 5 тысяч человек до 2022 года, а за три года количество работников «Колмара» увеличится до 9000 человек.

В соответствии с заключенным соглашением, МГИМО, МИЭП и «Колмар» проведут совместную работу, которая обеспечит компании практико-ориентированную подготовку кадров на высоком международном уровне, а также реализуют программы повышения квалификации и дополнительного образования для сотрудников компании «Колмар».

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