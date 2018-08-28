«Колмар» планирует привлечь на свои предприятия 4,5 тысячи новых рабочих

Владивосток, , 11:43 — REGNUM Общая потребность угледобывающей компании «Колмар» в новых рабочих до 2022 года составляет более 4,5 тысячи человек, сообщает 28 августа пресс-служба предприятия.

Чтобы преодолеть нехватку кадров, компания подписала с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) «дорожную карту», которая позволит внедрить предприятие в федеральные программы трудовой мобильности и переезда соотечественников. Кроме того, на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «Колмар», правительством Якутии и АРЧК ДВ о взаимодействии сторон в сфере содействия УК «Колмар» в развитии человеческого капитала и обеспечения трудовыми ресурсами.

«Мы создаем новые предприятия на Дальнем Востоке, а рынок труда крайне ограничен. Это один из самых больших рисков любого бизнеса», — пояснил гендиректор АРЧК Сергей Ховрат.

По его словам, наиболее актуальными являются комплексные решения, которые позволят информировать молодежь о востребованных профессиях, найти людей, привезти в удаленные регионы Дальнего Востока и, возможно, переобучить.

В настоящее время «Колмар» реализует на Дальнем Востоке три крупных инвестиционных проекта: строительство горно-обогатительных комбинатов «Денисовский» и «Инаглинский», которые стали якорными резидентами ТОР «Южная Якутия», и специализированного терминала для перевалки угля «ВаниноТрансУголь» в Хабаровском крае, который является резидентом «Свободного порта Владивосток».

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11−13 сентября. Потребность компаний в кадрах, существующие механизмы и программы подготовки, включая целевые наборы, формирование центров компетенций, обсудят участники форума на тематической сессии «Будущее рынка труда Дальнего Востока».