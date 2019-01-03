Москва, 3 января, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Специалисты сервиса по поиску работы Superjob.ru составили список наиболее востребованных в 2019 году профессий, сообщает «Российская газета».

Цитата из х/ф «Социальная сеть». Реж. Дэвид Финчер. 2010. США Программист

Так, в связи с высоким темпом развития мобильных приложений продолжит расти спрос на разработчиков приложений для операционных систем iOS и Android. Средняя зарплата у этих специалистов по Москве составляет 130−140 тыс. рублей в месяц.

Также в следующем году вырастет спрос на специалистов, занимающихся созданием интерфейсов различных платформ и сайтов (средний оклад — 120 тыс. рублей), а также на специалистов по тестированию/QA (90 тыс. рублей). Кроме того, вырастет спрос на аналитиков данных, средняя заработная плата которых составляет 140−150 тыс. рублей.

Вместе с тем, как сообщало ИА REGNUM ранее, почти четверть (23%) работодателей в России намерены сократить своих сотрудников в текущем 2019 году.

Так, вероятность сокращения сотрудников больше всего может произойти в сферах «медиа и маркетинг», а также «продукты питания», меньше всего — в компаниях, которые оказывают услуги для бизнеса. При этом 18% компаний планируют увеличить штат.

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