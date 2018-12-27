Москва, 27 декабря, 2018, 23:21 — ИА Регнум. Рубль ослабел по отношению к доллару и евро на фоне снижения цены на нефть вечером 27 декабря, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 23:05 мск доллар поднялся на 94 копейки — до 69,63 рубля. Евро подорожал на 1 рубль 686 копеек — до 79,66 рубля.

Напомним, цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent, накануне поднявшаяся на 9% — выше $55 за баррель, в ходе сегодняшних торгов потеряла половину роста и опустилась до $52,91 за баррель.

Читайте также:

Рубль игнорирует растущую цену на нефть

Рубль оказался без защиты