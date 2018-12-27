Рубль оказался без защиты

Москва, , 09:03 — REGNUM Как только пик налоговых выплат российских компаний остался позади рубль, лишившись последней поддержки, перешел к быстрому снижению. В ходе торгов 26 декабря российская валюта потеряла более процента к американскому доллару и к евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Можно сказать, что теперь рубль находится без защиты перед разворачивающейся на международных рынках финансовой бурей. Замедление мировой экономики, обвал американских фондовых индексов, частичная приостановка работы правительства США, тупик Brexit и другие глобальные проблемы будут укреплять и ускорять отток капитала с развивающихся рынков», — пояснил эксперт.

Весь этот негатив делает попытки сопротивления рубля в ближайшие полтора месяца практически бесполезными. Так что главным вопросом становится лишь скорость ослабления российской валюты. Крайне высока вероятность, что до конца января-февраля доллар США подорожает до отметки в 72−74 рубля, а евро до 80−81 рубля.

«В ходе торгов 27 декабря рубль может продвинуться по этому пути еще немного, сместив диапазон торгов рубля к доллару США к 69,20−70,20 и скромнее по евро к 78,40−79,40», — считает Быков.

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