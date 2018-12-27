Остин, США, 27 декабря, 2018, 11:29 — ИА Регнум. В сети набирает популярность видео, в котором показано, как жители Техаса однажды обнаружили под своим сараем огромное количество змей. Ролик был опубликован на YouTube-канале ViralHog.

IanZA Змея

В описании к нему сказано, что снято видео было 11 декабря 2018 года. Его создатели рассказывают: они заметили, как под строение заползает змея. При помощи мини-погрузчика они подняли сарай и их взору предстала ужасающая картина.

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