На Reddit перечисляют признаки скорого расставания

Вашингтон, , 11:16 — REGNUM На Reddit запустили тред, в котором пользователи перечисляют не очевидные признаки того, что отношения идут к расставанию. Запись набрала уже более 30 тысяч положительных голосов и почти семь тысяч комментариев.

Самый популярный ответ — когда быть вместе становится рутиной, а не удовольствием. С ответом юзера Captainplasticspoon согласились 5 тысяч человек. Также в сети считают, что верный признак скорого распада отношений — когда один из партнеров перестает предпринимать попытки решить проблемы в отношениях.

«Ты в чем-то уверен, но не хочешь об этом говорить, потому что знаешь, что все превратится в неразрешимый спор», — пишет old_gold_mountai.

Пользователи также отметили, что о неминуемом расставании свидетельствует раздражение, которое вызывает всё, что говорит партнер. Неутешительным признаком станет и тот факт, что отношения воспринимаются как обязанность.

«Или когда вы задаете этот вопрос на Reddit …» — подметил Logical-leia.

«Когда песни расставания приобретают для вас больше смысла, чем песни о любви», — пишет Leliik.

Среди самых популярных причин также назвали сокращение физических контактов и отсутствие сексуального влечения. Впрочем, более опытные пользователи отмечают, что с годами сексуальная привлекательность становится не так важна, а разлад в отношениях не стоит оценивать по универсальным признакам.

Ранее на Reddit запустили рождественский тред, в ходе которого пользователи придумывали пассивно-агрессивные подарки, которые можно вручить нелюбимым родственникам. Среди них оказались шумные игрушки, книги с намеком и ненужные подарочные сертификаты.

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