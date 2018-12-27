Берлин, 27 декабря, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Неудачный полет канцлера Германии Ангелы Меркель на саммит «Большой двадцатки» (G20) в конце ноября, вероятно, стал результатом ошибки авиакомпании Lufthansa, пишет издание Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет бундесвера.

BriYYZ Airbus A340-300 Konrad Adenauer

29 ноября борт канцлера «Конрад Аденауэр» вылетел из Берлина в Аргентину, однако после часа полета самолет потерял связь с землей и совершил посадку в Кёльне.

С 2009 года обслуживанием самолета канцлера Airbus A340 занимается дочерняя компания Lufthansa — Lufthansa-Technik. После очередных мероприятий по обслуживанию самолета в 2010 году компания не проинформировала пилотов и Airbus о перестроенной цифровой системе коммуникации с землей.

На четырехстраничном отчете говорится, что к развороту самолета привел ряд инцидентов. Поскольку у пилотов не было инструкций с указанием о том, как работать с новой системой коммуникации, после сбоя питания бортовой электроники они потеряли связь с землей.

В отчете бундесвера говорится, что поведение системы «не соответствовало текущей документации», поэтому радиосвязь «несмотря на аварийные инструкции не могла быть восстановлена».

Находясь в воздухе над Нидерландами, пилоты связались с аэропортом Кёльна по спутниковому телефону и запросили экстренной посадки.

Для пользующейся высокой международной репутацией Lufthansa подобный ляпсус оказался весьма болезненным. Компания приказала немедленно проинформировать пилотов о всех новых технологиях на бортах самолетов специальными бюллетенями.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за инцидента в воздухе канцлер Германии пропустила первый день двухдневного саммита в Аргентине. Немецкая делегация прибыла в Буэнос-Айрес в сокращенном составе на обычном рейсовом самолете из Мадрида.

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