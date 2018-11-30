Причиной ЧП в самолете Меркель стал сбой системы связи с землей

Берлин, , 07:25 — REGNUM Ситуация на борту самолета канцлера Германии Ангелы Меркель была чрезвычайно серьезной и редкой в авиации, пишет издание Spiegel 30 ноября.

Как стало известно газете, во время полета в Аргентину в самолете «Конрад Аденауэр» Airbus A340 полностью вышла из строя система связи с землей. Это произошло, когда немецкая делегация во главе с Меркель находилась в воздушном пространстве Нидерландов.

Вторая опасность поджидала борт канцлера при экстренной посадке в аэропорту Кёльн/Бонн. Из-за строительных работ самолету была выделена слишком короткая для подобного самолета взлетно-посадочная полоса. Из-за этого самолет вынужден был чрезмерно интенсивно тормозить, что привело к перегреву тормозов. По тревоге была поднята пожарная команда.

Уже на земле Меркель сказала: «После событий я могу сообщить, что поломка была серьезной». Запасной самолет канцлера находится в Берлине. Министерство обороны Германии связывалось с властями других государств с просьбой предоставить самолет для канцлера, однако в Европе мало дальнобойных самолетов VIP-класса.

Утром 30 ноября Ангела Меркель вылетит в Мадрид на самолете немецких ВВС. Из Мадрида она отправится на саммит «большой двадцатки» в Буэнос-Айрес.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за происшествия немецкая делегация серьезно опоздает на встречу. Меркель прибудет в Аргентину в 17:55 по местному времени.

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