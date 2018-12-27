Москва, 27 декабря, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Подготовленный Минэнерго России проект постановления правительства РФ об оплате потребителями неиспользуемого резерва электросетевой мощности повлияет на увеличение тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение, свидетельствуют данные письма Минстроя РФ вице-премьеру Дмитрию Козаку. Об этом пишет 27 декабря «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Повышение тарифов ЖКХ

По мнению экспертов Минстроя РФ, введение оплаты за неиспользуемый резерв увеличит затраты на электричество водоканалов и котельных, что приведет к включению дополнительных трат в тарифы ЖКХ. В ведомстве отметили, что данные изменения могут вызвать 3−5%-ный рост стоимости коммунальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об особенностях индексации платы за жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Согласно документу, индексация тарифов за коммунальные услуги в новом году пройдет в два этапа. Первое повышение, на 1,7%, ожидается 1 января 2019 года, а с 1 июля 2019 года тарифы будут проиндексированы дополнительно на 2,4%.

Читайте также: Плата за ЖКХ в 2019 году будет расти дважды