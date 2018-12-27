Биробиджан, 27 декабря, 2018, 09:17 — ИА Регнум. В столице ЕАО Биробиджане начал работу Фонд борьбы с бездействием чиновников. Фонд создан известным в ЕАО общественником Георгием Нацвлишвили по многочисленным просьбам людей, которые говорят, что чиновники, которые ничего не делают, их просто «достали». Фонд уже принял первых посетителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Читайте также: «Люди, бегите!»: в ЕАО прокомментировали демографическую статистику

Одной из первых посетительниц Фонда стала жительница посёлка Тукалевский Наталья Калита. Она рассказала, что по вине чиновников и недобросовестного медперсонала она и её тяжелобольной муж-инвалид обречены на голод.

«Я нуждаюсь в лекарствах и дровах, но денег не хватает. По вине медперсонала мы остались без пенсии. Пока не пройдем комиссию на подтверждение инвалидности, пенсию мы не получим. Заявление мы подавали еще в начале октября, но обследование нам не назначают до сих пор. Если в декабре мы не пройдем комиссию, то два месяца нам придется выживать. Нам обрежут свет, мы останемся без воды и отопления. Мой муж Дмитрий — лежачий, ему нужно правильное питание, памперсы, да и другие члены семьи, нас с детьми четверо, должны есть», — привела слова женщины газетаНабат.

Глава Фонда борьбы с бездействием чиновников Георгий Нацвлишвили расспросил женщину, куда именно она обращалась. Выяснилось, что в региональное отделение ПФ РФ и в больницу. Но обращения никакого результата не дали. Вместе с Натальей Калитой общественник уже в ближайшее время отправится по инстанциям.

«А также посетим областной комитет социальной защиты. Чиновники должны служить народу, а не наоборот. Товарищ Сталин это очень хорошо понимал и очень убедительно доносил до подчиненных», — сказал общественник.

В Фонд с первых дней работы идут люди — каждый со своей бедой.

Ещё одна страшная беда нищего и безработного региона — пьянство. Власти бездействуют. Многодетный отец не так давно провёл пикет, требуя закодировать пьющую жену — в семье трое детей. Но власти на борьбу с алкоголизмом и наркоманией не особенно тратят время и силы, всё ограничивается показушными акциями.

«Мы будем добиваться того, чтобы на государственном уровне занялись этой страшной проблемой. Иначе все население скоро просто вымрет», — считает Георгий Нацвлишвили.

Читайте также: Чиновники правительства ЕАО питаются дешевле и вкусней, чем школьники

Как сообщало ИА REGNUM, ЕАО — беднейший регион ДФО. Каждый четвертый житель области официально находится за чертой бедности. Из региона бежит население, смертность превышает рождаемость. Между тем чиновники в бедном регионе живут совсем неплохо. Например, не так давно общественность выяснила, что в правительстве ЕАО обеды и завтраки намного дешевле и вкусней, чем то, чем кормят детей в школах. Прокуратура ЕАО выяснила, что на обедах для детей из бедных семей в ЕАО существенно экономили чиновники, в результате дети недоедали и весь день оставались голодными.