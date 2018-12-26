Киров, 26 декабря, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Второй арбитражный апелляционный суд утвердил признание банкротом правительственного АО «Кировская региональная ипотечная корпорация», отклонив апелляционную жалобу министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области, пытавшегося оспорить банкротство ипотечного оператора, выступающего также застройщиком. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение двух месяцев со дня его принятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Ведомство в апелляционной инстанции ссылалось на то, что «суд первой инстанции пришел к неверному выводу об имевшемся желании провести переговоры со стороны банка при том, что заявитель в судебном заседании подтвердил нежелание вести переговоры с кем бы то ни было в принципе».

"В рассматриваемом случае заявитель является залоговым кредитором; судом установлено и сторонами не оспаривается тот факт, что в рамках договорных отношений сторонами выбран способ обеспечения исполнения обязательств — залог недвижимого имущества. В судебном заседании представитель заявителя неоднократно подчеркивал, что «банк не ломбард», в связи с чем обращать взыскание на залог заявитель не намерен в принципе. Вопрос относительно того, зачем был выбран именно этот способ обеспечения исполнения обязательств, если он не устраивает кредитора, представитель заявителя не прокомментировала. Общая стоимость переданного в залог имущества превышала 130 млн руб., что более чем достаточно при просроченной задолженности в 45 млн рублей», — отмечается в материалах суда.

Также министерство уточняет, что АО неоднократно обращалось к банку «с просьбой согласовать продажу недвижимости самостоятельно с исполнением денежных обязательств в пользу банка», но тот согласия не давал и взыскания залога не производил.

«Более того, заявитель отказался от исполнения обязательств должника третьим лицом — субъектом РФ. Указанные обстоятельства позволяют прийти к выводу о том, что целью заявителя являлось не понуждение должника к исполнению обязательств по договору либо принудительное исполнение обязательств, а непосредственно сам факт признания должника банкротом, что является злоупотреблением правом. Суд первой инстанции оценку приведенным обстоятельствам не дал», — резюмируется позиция заявителя в определении суда.

Банк в отзыве на жалобу заявил, что «не согласен с заключением мирового соглашения на невыгодных для себя условиях».

Доводы заявителя не возымели должного эффекта, и апелляционная жалоба была отклонена, обжаловать банкротство АО не удалось.

Напомним, созданное в 2003 году областным правительством акционерное общество выступало не только оператором госпрограмм по ипотеке, но и являлось застройщиком жилья, в частности дома на улице Полянская, 3 в Кирово-Чепецком районе Кировской области.

Банкротства АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» с марта 2018 года добивался московский «Объединенный резервный банк», которому задолжали свыше 116 млн рублей. В конце сентября АО было объявлено банкротом и в отношении него ввели конкурсное производство на один год. Управляющим был утверждён Сергей Яровиков. АО банкротят с учётом законодательных особенностей для застройщиков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с данной правительственной компанией связан скандал по внесению в качестве уставного капитала в неё здания поликлиники, здания областного кардиологического диспансера и участка в Кирове «под влиянием заблуждения». Именно на это в суде, пытаясь оспорить этот взнос, ссылалось министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области. В начале октября 2018 года данный иск арбитражный суд оставил без рассмотрения, указав, что с момента объявления АО банкротом «требования к данному лицу о признании недействительными сделок должника в отношении недвижимого имущества и о применении последствий недействительности данных сделок подлежат рассмотрению только в рамках дела о банкротстве».

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