Раменское, Московская область, 26 декабря, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Правоохранители пресекли производство поддельной красной икры на территории промышленной зоны в городе Раменское. Четыре участника организованной группы задержаны, сообщает 26 декабря пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

(сс) Marco Verch Красная икра

В нелегальном цехе злоумышленники производили фальсификат из альгиновой икры. Для этого они закупали сырье, раскладывали его по банкам и помечали фальшивыми этикетками известных марок. Затем продукт везли в гараж в Котельниках, откуда продавали через интернет-магазины.

«На производстве в антисанитарных условиях, без медицинских книжек работали двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.

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Из производственного помещения и склада правоохранители изъяли около 20 тыс. банок готовой продукции, более 3,5 тонн альгиновой икры, а также тару, этикетки, накладные и банковские карты. Образцы икры отправлены на экспертизу, работа цеха остановлена.

Задержаны четыре участника организованной группы — уроженцы одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 27 до 56 лет. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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