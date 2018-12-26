Росконтроль забраковал два образца красной икры

Москва, , 10:10 — REGNUM Семь образцов красной икры изучили эксперты Росконтроля и выяснили, что два из них опасны для здоровья, а еще один является подделкой. Отчет опубликован на сайте организации.

Анализу подвергли продукцию брендов «Меридиан», Salmonica, ARO, «Камчатское море», «Тунгутун», «Русское море», «Русский рыбный мир». В черном списке оказались образцы Salmonica и «Камчатского моря».

Так, в икре «Камчатского моря» нашли ДНК радужной форели, а не нерки, как заявлено на этикетке. В этом же образце и икре Salmonica обнаружились бактерии кишечной палочки.

В образцах «Тунгутун», ARO, «Русский рыбный мир» и «Русское море» присутствовал незначительный отстой, что не соответствует заявленному в маркировке 1-му сорту. Из-за запаха и привкуса прогорклости икру «Тунгутун» отнесли к товарам с замечаниями.

В остальном показатели были признаны хорошими. К покупке, несмотря на некоторые замечания, рекомендованы продукты «Меридиан», ARO, «Русское море» и «Русский рыбный мир».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росконтроле оценили качество семги шести брендов. Лишь одна марка была признана полностью соответствующей требованиям безопасности.

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