Москва, 6 января, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Эксперты Роскачества исследовали мандарины, представленные на прилавках, и признали все фрукты в целом безопасными вне зависимости от страны происхождения. Отчет опубликован на сайте организации.

dietmaha Мандарины

Мандарины исследовали по 426 показателям, например, проверили на присутствие 176 пестицидов. Нитратов в мандаринах нет, а вот пестициды — есть, однако в допустимом количестве.

Специалисты отмечают, что при выборе цитрусовых не стоит искать на них зеленые хвостики — свежесть от них не зависит. Мандарины с зеленоватой кожурой покупать можно, они не опасны и могут быть сочными и сладкими.

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Не стоит покупать «пухлые» мандарины, кожура которых сильно отстает от мякоти — такие фрукты, вероятно, перезрели или залежались. Также отказаться стоит от фруктов с плесенью, вмятинами и мягкими участками на кожуре.

Абхазские мандарины — самые сочные, однако под их видом продавцы могут предлагать клементины, которые в России появляются с октября. Самые сладкие мандарины — сорта муркотт.

К новогодним праздникам цитрусовые в Россию везут из ЮАР, Египта, Турции, Китая, Абхазии, Марокко и Перу. Самые популярные сорта — клементин, муркотт, надоркотт, сатсума, уншиу и шива-микан.

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