Москва, 26 декабря, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Специалисты Роскачества изучили мандарины на российских прилавках и признали все фрукты в целом безопасными вне зависимости от страны происхождения. Отчет опубликован на сайте организации.

Clovis_Cheminot Мандарины. Цитрусовые

Мандарины исследовали по 426 показателям, в том числе проверяли на присутствие пестицидов и нитратов. Нарушений по таким веществам при анализе не выявили.

При выборе новогодних фруктов не стоит искать на них зеленые хвостики — свежесть зависит не от них. А вот зеленоватые мандарины покупать можно, они не опасны и могут быть сочными и сладкими.

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Отказаться стоит от «пухлых» мандаринов, кожура которых сильно отстает от мякоти — скорее всего, они перезрели или залежались. Также не нужно брать фрукты с плесенью, вмятинами и мягкими участками на кожуре.

Абхазские мандарины — самые сочные, однако за них продавцы могут выдавать клементины, которые в Россию привозят с октября. Самые сладкие мандарины — сорта муркотт.

Новогодние цитрусовые в Россию везут из ЮАР, Египта, Турции, Китая, Абхазии, Марокко и Перу. Самые популярные сорта — клементин, муркотт, надоркотт, сатсума, уншиу и шива-микан.

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