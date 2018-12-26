Москва, 26 декабря, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Новый год в мире криптовалюты будет вторым шагом в процессе интеграции технологии Блокчейн в мировую экономику, и первый удар будет нанесен в сфере денежных переводов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Александр Агеев.

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По его мнению, этот шаг увеличит рынок потребителей производных криптоактивов, вырастет интерес, а значит вырастет и ликвидность на самом рынке. После этого внедрение технологий будет делом времени и только.

«На подобном курсе развития важно создать более мягкие условия для инвесторов в монеты, чтобы сохранить минимальную выгоду от их оборота, ведь внутри сообщества инвестиции совершаются в криптовалюте и любой крупный инвестор обеспокоен рисками. Можно ожидать от рынка плавного роста, если делать акцент на биткойне, то уровень в 6000 к середине года видится самым лучшим и реальным», — пояснил эксперт.

Диапазон от 3000 до 6000 считается промежутком входа крупных и средних участников. При таком сценарии, очень важно сохранить доминирование Биткойна на рынке в пределах 51%, то есть корреляция между первой криптовалютой и альтернативными должна в купе быть положительной.

«Всё это может говорить о том, что развитие технологии и регулирования оборота криптосредств — это определяющие факторы, без которых будущего быть не может. Сообщество Блокчейн за 2018 год увеличилось и стало более эффективным, не о каком оптимизме и пессимизме речи и не идёт, только железная уверенность в будущем», — считает Агеев.

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