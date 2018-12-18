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Неверов рассказал, когда будет принят закон о криптоинструментах

Политика

Необходимость такой инициативы назрела, считает депутаты

Москва, 18 декабря 2018, 17:08 — REGNUM  Законопроект о регулировании цифровых финансовых активов в России Госдума планирует рассмотреть в весеннюю сессию 2019 года. Об этом журналистам заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе брифинга представителей фракции, передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

«Мы неоднократно говорили о том, что ускоренное развитие технологий требует принятия и соответствующих решений, который позволят России быть конкурентоспособной», — отметил Неверов.

По его словам, вопросы цифровизации экономики РФ сегодня одни из наиболее актуальных для депутатов.

«Здесь для нас важно будет рассмотреть во втором чтении в весенней сессии законопроекта наших коллег о цифровых финансовых активах, который рассмотрен в первом чтении и принятие которого уже назрело», — заявил Неверов.

Речь идёт о законопроекте, который урегулирует правила обращания в РФ различных криптоинструментов, в частности, криптовалют, а также прописывает правила майнинга в стране.

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Криптовалюты
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