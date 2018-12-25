Вашингтон, 25 декабря, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Маколей Калкин, хорошо известный зрителям по своей роли Кевина Маккалистера в фильме «Один дома», посочувствовал преступникам, у которых не получается проворачивать ограбления. Об этом актер написал на своей странице в Twitter.

Цитата из к/ф «Один дома». реж Крис Коламбус. 1990. США

https://twitter.com/IncredibleCulk/status/1076899668922064896

Актер написал, что ему неудобно перед всеми грабителями, которые благодаря ему не осмеливаются грабить дома в Рождество. С момента публикации этот твит Калкина набрал более 621 тыс. лайков, около 143 тыс. ретвитов и 2,5 тыс. комментариев.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что адвокат из Великобритании оценил все правонарушения, которые осуществили не только грабители Гарри Лайм и Марвин Мерчантс в фильме «Один дома», но и все другие герои. Оказалось, что наказание в виде лишения свободы могли бы получить не только родители Кевина, но и он сам.