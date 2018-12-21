Компания Disney может перезагрузить франшизу «Один дома»

Лос-Анджелес, США, , 11:59 — REGNUM Disney и Fox после своего объединения могут перезагрузить франшизу «Один дома», появилась информация о том, что в новом фильме могут сняться Уилл Феррелл и Мелисса Маккарти. Об этом 21 декабря сообщил портал Moviehole.

Издание Splash Report предполагает, что компании могут пойти по пути «Джуманджи» и выпустить сиквел с другими персонажами. Отмечается, что сейчас они ведут переговоры с актерами. Сценарий к новой картине напишут Майкл Дэй и его партнер Стритер Сейделл.

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Напомним, оригинальный фильм «Один дома» с Маколеем Калкиным вышел на экраны в 1990 году. Ранее актер выпустил клип, в котором он повторил известные сцены из этой картины.

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