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Компания Disney может перезагрузить франшизу «Один дома»

Культура

Это может произойти после её объединения с Fox

Компания Disney может перезагрузить франшизу «Один дома»
Цитата из к/ф «Один дома». реж Крис Коламбус. 1990. США
Крик

Лос-Анджелес, США, 21 декабря 2018, 11:59 — REGNUM  Disney и Fox после своего объединения могут перезагрузить франшизу «Один дома», появилась информация о том, что в новом фильме могут сняться Уилл Феррелл и Мелисса Маккарти. Об этом 21 декабря сообщил портал Moviehole.

Издание Splash Report предполагает, что компании могут пойти по пути «Джуманджи» и выпустить сиквел с другими персонажами. Отмечается, что сейчас они ведут переговоры с актерами. Сценарий к новой картине напишут Майкл Дэй и его партнер Стритер Сейделл.

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Напомним, оригинальный фильм «Один дома» с Маколеем Калкиным вышел на экраны в 1990 году. Ранее актер выпустил клип, в котором он повторил известные сцены из этой картины.

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