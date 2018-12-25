Москва, 25 декабря, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Более 1,8 трлн рублей будет потрачено в 2019—2024 годах на реализацию национальной программы по развитию цифровой экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 25 декабря на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию.

Alexas_Fotos Цифры

Речь идет о предполагаемых объемах финанисрованая программы в ближайшие пять лет. Более 1 трлн из этих средств выделят из федерального бюджета.

Во время реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» необходимо создать условия для внедрения современных технологий во всех отраслях. В работе будет шесть направлений и каждое из них — отдельный федеральный проект. Например, на совершенствование правового регулирования цифровой среды до 2024 года будет выделено более 1,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, совет по развитию цифровой экономики при СФ представит на ПМЭФ-2019 пилотный рейтинг цифровизации регионов. В нем учтут такие параметры, как развитие человеческого капитала и степень удовлетворенности населения качеством жизни.

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