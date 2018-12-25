Москва, 25 декабря, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань является экономически нецелесообразным, заявил 25 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов.

Tatarstan.ru Антон Силуанов и Рустам Минниханов

Министр подчеркнул, что скептически относится к данному проекту, поскольку Российские железные дороги (РЖД) и Министерство транспорта «преподносят его как новаторский проект». Однако будет ли здесь экономика, задался вопросом Силуанов.

«В магистральной инфраструктуре сидит это все до Владимирской области, до населенного пункта Гороховец. Да, даже если это будет до Казани. Никакой экономики абсолютно нет», — заявил министр.

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Напомним, скоростная трасса Москва — Казань в конечном итоге должна соединить Россию и Китай. Скорость движения поездов по ней будет достигать 400 км/ч, тогда от Москвы до Казани можно будет добраться за 3,5 часа вместо 14 часов. Прокладку магистрали собираются начать в декабре текущего года. Ожидается, что строительство трассы завершится до 2025 года. Полная стоимость строительства ВСМ Москва — Казань оценивается в 1,69 трлн рублей.

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