Москва, 25 декабря, 2018, 11:41 — ИА Регнум. В России покупка квартиры в новостройке в 2019 году может сильно осложниться для всех участников этого процесса — и для продавца, и для покупателя. Первые столкнутся с возможностью реализации квадратных метров только после завершения строительства, вторые будут вынуждены платить больше, чем ранее, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Новый регламент отражен в поправках в закон о долевом строительстве. С 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны продавать квартиры через специальные эскроу-счета в проектах, которые были разрешены к строительству не позднее 1 июля 2018 года. Чтобы получить доступ к такому счету, компания должна закончить проект. Скорее всего, под эту идею попадут все новостройки.

«Новые инициативы приведут к росту цен на квадратный метр, а это способно вогнать динамичный рынок девелопмента в депрессию. Для застройщика стресс увеличится в разы. Во-первых, срок реализации проекта должен быть меньше, чтобы строители не успели увязнуть в долгах.

Ускорение стройки приведет к росту цены в среднем на 5−15%, а то и больше. Плюсом к этому пойдет рост НДС, увеличение расходов на административные ресурсы и ряд других трат. В результате квадратный метр в новостройке обойдется существенно дороже, на 20% к текущим ценам», — пояснила эксперт.

В будущем, вероятно, рынок жилищного строительства в России пойдет по пути реорганизации: частных застройщиков будет становиться все меньше, а проектов компаний с госучастием все больше. Монополизация цен на жилье — не самый лучший подарок, который могли получить российские граждане. Яркие индивидуальные проекты останутся в прошлом, типовая застройка с годами станет почти что единственным вариантом.

«Что делать? Можно внести залог за понравившуюся квартиру до вступления в силу нововведений или попробовать договориться с застройщиком об индивидуальных условиях. Однако, с большой долей вероятности, ценники уже успели вырасти, хотя и немного», — высказала свое мнение Бодрова.

Читайте также: В России насчитывается около 97 тыс. обманутых дольщиков