Новосибирск, 25 декабря, 2018, 09:35 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 25 декабря, прошли публичные слушания по возврату второго тура на выборах мэра муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Легитимность власти при проведении двухтуровой системы выборов очевидна. Это понимают люди даже имеющие слабое отношение к политике. Я понимаю, что люди сейчас не ходят на выборы, у нас нет кандидата «против всех», и в свяи с этим всё меньше и меньше у людей появляется возможностей выразить своё мнение. Поэтому возврат второго тура — это предание этим выборам хотя бы какой-то легитимности», — заявил депутат Горсовета Вячеслав Илюхин.

Известный в Новосибирске политический деятель Ольга Лесневская считает, что второй тур на выборах мэра Новосибирска просто необходим, когда в первом туре «надо наспех кого-то выбрать».

«Новосибирск имеет огромную уникальную в пространстве России собственную электоральную историю. И отказываться от неё, потому что везде так, мы просто не имеем права, — сказала Лесневская. — Существует откровенная манипуляция с объявлением дороговизны выборов. Когда человек слышит, что 10 млн стоят выборы. То: «Ой, как много для одного человека!» Но в пересчёте на душу населения это не больше 10 рублей на человека. Ну кто в городе не скинется по 10 рублей на установление устойчивой точки зрения?»

Предлагалось также экономить не на демократических процедурах, а на служебных машинах сотрудников мэрии.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева (ЛДПР), которая планирует участвовать в выборах мэра Новосибирска в 2019 году считает, что пытаясь экономить не на том, Новосибирск рискует «скатиться к тому, что власть у нас станет только легальной, но не легитимной».

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«Я очень люблю метро — это очень удобно, быстро и без пробок. Но средств, чтобы построить ещё одну станцию, у нас нет. Очень жалко. Теперь у нас оказывается нет средств, чтобы провести второй тур выборов. Ещё жальче. Но у нас ежегодно выделяются колоссальные суммы денег на проекты, которые в последствие оказываются малоэффективными. Мы бесконечно строим мосты, а Бугринский мост постоянно стоит пустой. Выделяем деньги на дороги. Но у нас дороги делают таким чудным образом, что каждый год их нужно делать заново. На это выделяются миллионы, миллиарды. А здесь мы решили сэкономить. Мне кажется, что это очень не правильная тенденция. Мы рискуем скатиться к тому, что власть у нас станет только легальной, но не легитимной», — сказала Украинцева.

Многие новосибирцы поспешили высказать своё мнение по тем. Публичные слушания были признаны состоявшимися — проект не противоречит законодательству и будет вынесен на сессию Горсовета.

Напомним, ранее депутаты Горсовета Новосибирска не приняли изменения в Устав города, ограничивающие полномочия мэра двумя сроками подряд. Проект решения выносился на голосование дважды.

Второй тур на выборах главы Новосибирска отменён в 2013 году. Выборы квалифицированным большинством (50% плюс один голос) заменили на мажоритарную систему (победа одного из кандидатов определяется простым большинством голосов). Выборы мэра Новосибирска пройдут осенью 2019 года — полномочия действующего главы муниципалитета Анатолия Локтя истекают 22 апреля 2019 года. В 2014 году на досрочных выборах главы Новосибирска явка избирателей составила 32,59%.

Президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов осенью 2018 года обратился в мэрию и горсовет Новосибирска с просьбой вернуть второй тур выборов мэра.