Лондон, 25 декабря, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер на заявление президента США Дональда Трампа ответилна русском языке.

Иван Шилов ИА REGNUM США

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1077225810329825280

На своей страничке в Twitter глава Белого дома большими буквами написал: «Америка снова уважаема». На что футбольный эксперт по-русски парировал: «Ты шутишь».

https://twitter.com/GaryLineker/status/1077227302877044736

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп использовал в своей президентской кампании лозунг «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again). Этот слоган впервые появился в США в 1979 году в период экономической депрессии. Летом 2018 года глава Белого дома заявил, что за время своего пребывания на посту главы государства уже сделал Америку вновь великой. Поэтому для следующей президентском кампании он выбрал другой слоган, который будет звучать как «Сохраним Америку великой!».

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Трамп придумал слоган для новой президентской кампании

Напомним, выступая 1 ноября перед сторонниками в штате Миссури, президент США Дональд Трамп заявил, чтоСоединённые Штаты вновь вернули себе уважение стран мира, в том числе России и Китая.