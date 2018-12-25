Москва, 25 декабря, 2018, 07:09 — ИА Регнум. На Мосбирже 24 декабря рубль скорректировался вверх после падения 21 декабря. Рубль утром начал торговаться в небольшом плюсе, в течение дня у российской нацвалюты не снижался аппетит к росту. К вечеру рубль вырос на 0,7% по отношению к доллару и на 0,38% по отношению к евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро и рубль

Росту активов развивающихся рынков, вероятно, помогли результаты встречи министра финансов США Стивена Мнучина с главами шести крупнейших банков США. Банкиры заверили министра финансов, что у их банков достаточно средств для кредитования, а это значит, что даже в самых худших внешних обстоятельствах кризис экономике США пока не угрожает. Точнее, он пока представляется отложенным.

24 декабря к вечеру цена нефти Brent опять упала, хотя на этот раз немного — на 0,2%, до $53,59 за баррель. Индекс российских гособлигаций RGBI снизился на 0,09%. Тем временем евро на торгах в понедельник ослабил позиции доллара. Курс евро к доллару вечером 24 декабря вырос на 0,4%.

Сегодня, 25 декабря, торгуются только рублевые пары на Мосбирже, в Европе и США в связи с празднованием Рождества на биржах выходной. Исходя из умеренно позитивных новостей, прогноз по курсу доллара на 25 декабря немного снижен, до 68−69 руб., а по курсу евро прогноз оставлен без изменений на уровне 78−79 руб.

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