Рубль пока избавился от «внешних раздражителей»

Москва, , 15:55 — REGNUM 25 декабря будет очень спокойным днём недели, поскольку западные рынки закрыты на рождественские каникулы. Внешних раздражителей для рубля не будет, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«По-прежнему основным риском является геополитический фактор — более конкретно, риск провокаций в Керченском проливе. Нефть, скорее всего, в этот день не преподнесёт неприятных сюрпризов по вышеуказанной причине выходных дней на биржах, и этот фактор — по крайней мере, до четверга, можно исключить», — полагает эксперт.

В целом в течение новогодних каникул присутствуют повышенные риски волатильности рубля, так как наш финрегулятор не будет мониторить валютные рынки на ежедневной основе. Исходя из вышесказанного, в случае спокойной ситуации в вышеописанном плане, рубль будет находиться возле отметки 70 за доллар.

«В случае, если возникнет геополитическая провокация, краткосрочно (1−3 дня) рубль может уйти на уровень 74 — 75, но затем вновь вернётся к отметке 70. В паре с евро у отечественной валюты динамика будет схожая: 78,50 — без стресса, 79,90 — стресс краткосрочно», — считает Рожанковский.

Читайте также: Рубль отыграл потери почти на 1%