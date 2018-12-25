Вашингтон, 25 декабря, 2018, 05:44 — ИА Регнум. Встреча американского президента Дональда Трампа с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться, и лидер Соединенных Штатов к ней готов, сообщил журналистам Хоган Гидли, зампресс-секретаря Белого дома, сообщает Reuters.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

По словам Гидли, конкретной повестки переговоров пока нет, но Трамп готов к встрече с турецким президентом «в будущем». Отметим, вопрос Гидли был задан в связи с приглашением посетить Турцию, которое поступило Трампу от Эрдогана 24 декабря.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп согласился съездить на встречу с Эрдоганом в 2019 году. Более точной информации о предстоящих переговорах пока не было.