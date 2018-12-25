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В Анкаре разъяснили ситуацию с С-400 и Patriot

Политика

Турция не будет выбирать – или С-400 или Patriot

Анкара, 25 декабря 2018, 03:08 — REGNUM  Контракт на покупку Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» останется в силе, при этом может быть принято решение и об импорте из США систем Patriot, сообщил журналистам Ибрагим Калын, официальный представитель турецкого президента.

Представитель главы Турции уточнил, что в октябре будущего года первые С-400 прибудут в Турцию. И на это никак не повлияет возможная покупка у американцев Patriot. Оба вида вооружения могут быть закуплены Анкарой и не рассматриваются как альтернативные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пентагон объявил об одобрении экспорта противоракетных систем Турции на сумму $3,5 млрд. Речь идет о продаже 80 ракет GEM-T типа Patriot и 60 ракет другого вида. Нужно, чтобы решение одобрил американский конгресс.

22 декабря американский президент Дональд Трамп заявил на встрече с лидером Турции Редепом Тайипом Эрдоганом, что конгрессмены не станут препятствовать сделке Анкары и Вашингтона по Patriot.

Читайте подробнее: Трамп обсудил с Эрдоганом сделку по Patriot

Читайте ранее в этом сюжете: Анкара покупает Patriot. А что с С-400?

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Продажа Турции российского зенитного комплекса
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