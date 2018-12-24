Москва, 24 декабря, 2018, 12:18 — ИА Регнум. По итогам 2018 года российский газовый гигант Газпром ожидает получение рекордной прибыли. Об этом в интервью журналу «Газпром» сообщил заместитель председателя правления энергетической компании Андрей Круглов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По его словам, в текущем году предприятие ожидает максимальную чистую прибыль за пять лет после того, как были преодолены ряд сложностей. Круглов отметил, что в рублевом выражении выручка вырастет примерно на 25%, а показатель EBITDA (доналоговая прибыль) в рублях увеличится более чем на 60% и достигнет рекордного значения за всю историю компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря руководитель управления корпоративными затратами Газпрома Михаил Сироткин рассказал, что компания опережающими темпами осваивает ямальские месторождения «голубого топлива» под обеспечение газопровода «Северный поток — 2».

Читайте также: «Газпром» готовит месторождения для «Северного потока-2»