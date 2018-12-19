«Газпром» готовит месторождения для «Северного потока-2»

Москва, , 15:43 — REGNUM Международный энергетический мегапроект «Северный поток-2» приближается к стадии запуска в эксплуатацию. Несмотря на оказываемое Евросоюзом политическое давление, ключевые участники строительства трубопровода — Польша и Финляндия — на днях подтвердили продолжение работ. Как ожидается, в скором времени к ним присоединится и Дания. Тем временем российский «Газпром» опережающими темпами осваивает ямальские месторождения голубого топлива, сообщил руководитель департамента (управление корпоративными затратами) «Газпрома» Михаил Сироткин.

«Добыча и транспортировка газа должны быть не только масштабными, но и максимально эффективными с экономической точки зрения, — заявил топ-менеджер российского газового гиганта. — На сегодняшний день ценовая оптимизация — одна из ключевых стратегических задач компании».

Напомним, что сегодня Россия поставляет в Европу порядка 200 млрд кубометров природного газа. Именно такие цифры назвал в одном из своих выступлений президент страны Владимир Путин. При этом по мере исчерпания месторождений в строй оперативно вводятся новые подземные кладовые. Большую работу в этом направлении «Газпром» ведет на полуострове Ямал. Глава корпорации Алексей Миллер ранее перечислял основные месторождения полуострова — Бованенковское, Харасавэйское и Крузенштернское.

«Что касается Бованенковского месторождения, оно уже в настоящее время «Газпромом» эксплуатируется, — заявил Миллер. — Без сомнения, за вводом Бованенково последует Харасавэй, а в дальнейшем и Крузенштернское месторождение».

По его словам, появление нового центра добычи природного газа на Ямале простимулирует развитие важнейшего инфраструктурного проекта — Северного газового коридора, а также системы магистральных трубопроводов «Бованенково — Ухта», «Бованенково — Ухта-2», «Ухта — Торжок», «Ухта — Торжок-2».

«Северный газовый коридор становится важным коридором для обеспечения поставок газа на экспорт, — добавил Миллер. — Это, в частности, касается поставок газа по газопроводу «Северный поток-1» и в дальнейшем для поставок газа по газопроводу «Северный поток-2».

Параллельно с освоением новых природных запасов газа ведется интенсификация добычи на уже разрабатываемых объектах. Так, под руководством департамента Михаила Сироткина на Заполярном месторождении была построена и запущена в эксплуатацию дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (1-я очередь), построенная с применением методов проектного управления. Эта станция позволяет обеспечивать пиковый баланс газа в условиях падения межпластового давления.

Но все же основной упор газовики делают на ввод новых месторождений. В начале декабря президент России Владимир Путин принял участие в открытии третьего газового промысла уже упоминавшегося Бованенковского месторождения. Глава государства подчеркнул, что промысел повысит производительность «Бованенково» до проектного уровня — 115 миллиардов кубических метров газа в год.

«Цифра, без преувеличения, колоссальная. Для сравнения, это четверть текущей годовой добычи «Газпрома», — уточнил Путин. — Это практически половина всего, что «Газпром» поставляет на внутренний рынок России и почти половина всего нашего экспорта, причём как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. Это просто масштабно и впечатляет».

Через несколько лет, в 2023 году, начнется добыча на еще одном ямальском месторождении — Харасэвэйском. Однако подготовка к его запуску активно ведется уже сегодня, и важную роль в ней играет департамент по управлению корпоративными затратами «Газпрома». Первым закупкам, сделанным в текущем году, предшествовала работа департамента по снижению планируемых затрат.

Например, закупки на выполнение работ по гидронамыву песка для обеспечения строительства трубопроводов департамент Михаила Сироткина провел уже этой осенью, причем начальная максимальная стоимость добычи кубометра оказалась даже ниже рыночной. Впереди доставка спецтехники, заготовка грунта.

«Работа на опережение ведется, что называется, «на всех фронтах». И все это происходит при экономии текущих и даже будущих затрат», — отметил Михаил Сироткин.

Важно подчеркнуть, что уделяя пристальное внимание качеству и эффективности собственной деятельности, «Газпром» от своих деловых партнеров ожидает высочайшей надежности. А в сфере корпоративных закупок большое значение имеют также свободная конкуренция, доступность получения информации и экономическая эффективность проектов. Газовики находятся в непрестанном поиске новых деловых партнеров, отдавая приоритет отечественным компаниям — непосредственным производителям, с целью добиться сокращения затрат. В результате на Бованенковском месторождении «Газпром» добился существенной экономии на расходах по обустройству месторождения при повышении эффективности эксплуатации. А трубы для транспортировки газа и буровые установки там используются российского производства.

«Освоение новых северных месторождений «Газпромом» — дело важное и полезное. Более того, оно отвечает стратегическим интересам как России в целом, так и самой корпорации. По мере истощения месторождений, разведанных и освоенных в советское время, очевидно встает вопрос об их замене новыми источниками полезных ископаемых, — отметил доцент МГУ им. М.В.Ломоносова, начальник Симферопольской геолого-съемочной партии Руслан Габдуллин. — Месторождения природного газа, обнаруженные на Ямале в пределах Ямальской и Гыданской нефтегазоносных областей (НГО) Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна, по данным геологической разведки позволяют вести добычу в значительных объемах. Все необходимые для этого технологии имеются, а транспортную инфраструктуру «Газпром», насколько можно судить, успешно развивает. Таким образом, есть все основания считать, что Ямальская НГО станет надежным источников углеводородов для отечественной промышленности и экспортных поставок иностранным партнерам».