Волгоград, 24 декабря, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В деле о банкротстве АО «Тракторная компания «ВГТЗ», входящего в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», произошла замена основного кредитора. Госкорпорация «Внешэкономбанк» «передала» право требования более 68,5 млрд рублей, которые частично обеспечены залогом оборудования и товара в обороте, «дочерней компании» госкорпорации «Ростех», созданному в конце сентября 2018 года ООО «КТЗ». ВЭБ был основным акционером ведущего предприятия России по производству гусеничных тракторов сельскохозяйственного и промышленного назначения, теперь его сменил Ростех, что укладывается в решение о переуступке кредиторской задолженности концерна и последующем переходе заводов группы под крыло «Ростеха», принятое в апреле 2018 года. На 25 декабря 2018 года ВЭБ назначил проведение собрания кредиторов с единственным вопросом повестки — о заключении мирового соглашения по банкротному делу. У волгоградского предприятия появился шанс сохранить свой статус и не стать банкротом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Также стоит отметить, что в январе 2019 года будет решаться вопрос о процессуальном правопреемстве долгов ВЭБ на ООО «КТЗ» в деле о банкротстве другого завода концерна «Тракторные заводы» — ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод».

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Напомним, оба завода являются частью машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы». В составе концерна несколько десятков предприятий, в том числе и оборонного назначения, расположенные в ряде российских регионов: Карелии, Чувашии, Мордовии, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областях, а также Алтайском крае.

Широко известно о финансовых проблемах группы стало лишь в 2017 году, когда ВЭБ стал проявлять активность по возврату многомиллиардной задолженности, которую он выкупил у шести банков, выдавших семь лет назад крупный кредит «Тракторным заводам». Помимо исков о взыскании долга, подавались требования признать ряд заводов банкротами, но в апреле 2018 года на заседании правления госкорпорации «Ростех» было принято решение приобрести у ВЭБ кредиторскую задолженность концерна. Общественности об этом стало известно в августе, когда уже ВЭБ принял окончательное решение. Глава ВЭБ Игорь Шувалов объяснил, что теперь произойдет финансовое оздоровление всей группы, все долги реструктуризируют.

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АО «Тракторная компания «ВГТЗ» входит в состав группы с 2003 года, а до этого являлось частью структуры компании «Агромашхолдинг». Само предприятие, выпускающее гусеничные тракторы сельскохозяйственного и промышленного назначения, ведёт свою историю с 1930 года. Во время Сталинградской битвы завод был разрушен, но в июне 1944 года его восстановили.

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Банкротное дело в ноябре 2017 года в отношении акционерного общества инициировал налоговый орган, чьи претензии удовлетворили в июне 2018 года, введя наблюдение. Временным управляющим был назначен Рамис Байрамов. В октябре 2018 года на первом собрании, где выяснилось, что задолженность общества уже превышает 70,965 млрд рублей, кредиторы приняли решение банкротить производителя тракторов, перейдя к конкурсному производству. Суд пока не рассмотрел соответствующее ходатайство временного управляющего и не объявил предприятие банкротом. Обеспечительными мерами одного из кредиторов, оспаривающего решение собрания кредиторов, производство по делу до начала декабря было приостановлено. Оспорить решение ПАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» не удалось, и производство по делу возобновили. На сегодня ПАО оспаривает это решение в апелляционной инстанции.

Тем временем Арбитражный суд Волгоградской области в рамках банкротного дела рассмотрел заявление ООО «КТЗ» — «дочки» госкорпорации «Ростех» о процессуальном правопреемстве.

«Заявление общества с ограниченной ответственностью «КТЗ» о процессуальном правопреемстве удовлетворить. Произвести замену стороны (конкурсного кредитора) государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на общество с ограниченной ответственностью «КТЗ» в реестре требований кредиторов акционерного общества «Тракторная компания «ВГТЗ», включенных на основании определения суда от 10 августа 2018 года в размере 45 820 085 391 руб. 76 долга и 22 690 822 365 руб. 35 коп. штрафа, из которых 564 051 142 руб. 54 коп. долга, как обеспеченного залогом имущества должника по договору залога оборудования №5/2010/ЗО от 21.03.2011 и договору залога товаров в обороте №12/2010/ЗТ от 21.03.2011 года», — отмечается в определении суда, которое может быть обжаловано в установленном законом порядке.

На 25 декабря 2018 года ВЭБ назначил проведение собрания кредиторов с единственным вопросом повестки — о заключении мирового соглашения по банкротному делу. Это значит, что у волгоградского предприятия появился шанс сохранить свой статус не банкрота.