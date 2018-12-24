Нью-Йорк, США, 24 декабря, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Руководство компании Netflix крайне положительно оценило будущий сериал «Ведьмак» с Генри Кавиллом в роли Геральта и уже подумывает о выпуске продолжения. Об этом 23 декабря сообщил портал Comicbook.

(сс) Gage Skidmore Генри Кавилл

Издание пишет, что эта информация поступила от надежных источников, одним из которых является известный пользователь Twitter KC Walsh. Он отметил, что, судя по всему, Кавилла ждет напряженный график съемок и ему точно придется отказаться от роли Супермена на некоторое время.

Читайте также: Исполнитель роли Мормонта в «Игре престолов» рассказал о паранойе HBO

Напомним, пока что Netflix не назвала дату выхода первой серии «Ведьмака», известно лишь, что она выйдет в 2019 году. В сериале вместе с Генри Кавиллом снимаются Фрейя Алан, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Джои Бэйти и Джоди Мэй.