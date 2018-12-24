Москва, 24 декабря, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Власти Москвы ожидают, что в 2018 году столицу нашей Родины посетят 23,5 млн иностранных туристов и туристов из других регионов России. Пик турпотока был отмечен летом на чемпионате мира по футболу — заполняемость столичных гостиниц впервые за много лет превысила 90%, сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Туристы на Красной площади

Наибольшей популярностью у иностранных туристов пользуются парк «Зарядье», ВДНХ, набережные Москвы-реки, Никольская улиц, Кремль, Красная площадь, Большой театр и Третьяковская галерея

Также туристов привлекают и зимние мероприятия, проводимые в Москве. Одно из них — крупнейший в Европе рождественский фестиваль «Путешествия в Рождество», он проходит на 78 площадках по всему городу.

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Как сообщало ИА REGNUM, основной поток туристов в Москву зимой ожидается из стран Азии и Европы — из Китая, Южной Кореи, Израиля, Германии, Франции, Италии, Таиланда и Турции.

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