Москва, 24 декабря, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Жители России дали оценку уходящему 2018 году. По сравнению с 2017 годом они оказались более пессимистичными. Почти половина граждан (45%) сказали, что 2018 год был для них «труднее, чем предыдущий» (в 2017 году — 39%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Илья Ефимович Репин. Бурлаки на Волге. 1873 (фрагмент)

Для 44% опрошенных 2018 год был таким же, как и предыдущий. Для 11% год прошёл легко. Вместе с тем в ходе опроса 57% респондентов отметили, что для них лично 2018 год был удачным. Противоположную оценку дали 31%. Затруднились ответить 13%.

В целом оценили уходящий 2018 год как средний большинство российских граждан (66%). Хорошим он оказался для 16%, очень хорошим — для 1%. Плохим 2018 год выдался для 13%, очень плохим — для 3%.

Опрос проведен 13−19 декабря 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители России назвали главные события уходящего 2018 года. По данным опроса, в тройку главных событий вошли: открытие Крымского моста (47%), пенсионная реформа (46%) и выборы президента РФ (37%).

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