Сент-Пол, США, 23 декабря, 2018, 10:00 — ИА Регнум. «Даллас Старз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

(сс) DalStars9 Хоккеист команды «Даллас Старз»

В составе «Далласа» российский нападающий Александр Радулов забросил победную шайбу в овертайме, а также отметился результативной передачей, после которой отличился Джейми Бенн.

В составе «Миннесоты» точным броском отметился Джейсон Цукер.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 39 очков в 36 матчах. «Миннесота» идёт на 20-м месте, в активе команды 37 очков в 35 играх.

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Даллас Старз» (Даллас) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1).

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