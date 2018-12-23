«Тампа» победила «Эдмонтон» благодаря пяти очкам Кучерова

Эдмонтон, Канада, , 09:53 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Тампы» российский нападающий Никита Кучеров отметился пятью набранными очками, забив гол и отдав четыре результативные передачи.

По две шайбы забросили нападающие «Тампы» Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон. Ещё один гол на счету Джей Ти Миллера.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились Райан Ньюджент-Хопкинс, Алекс Чиассон и Леон Драйзайтль.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 58 очков в 37 матчах. «Эдмонтон» идёт на 16-м месте, в активе команды 39 очков в 35 играх.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3).

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