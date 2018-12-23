Канберра, 23 декабря, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Более 100 новых видов морских обитателей обнаружила экспедиция австралийских учёных при обследовании подводных гор в районе острова Тасмания. Информацию об этом опубликовал новостной портал Scimex.

На глубине

Экспедиция, состоящая из австралийских учёных, в течении четырёх недель обследовала подводные горы, находящиеся южнее острова Тасмания.

Впервые исследователи, благодаря новейшим технологиям, смогли подробно обследовать 45 подводных гор на глубине до 1900 метров. Учёными было сделано более 60 тысяч снимков и записано более 300 часов видеоматериала для дальнейшего анализа.

Исследователи отметили, что уже сейчас можно сделать вывод, что в данном районе встречается значительно большее количество представителей морской фауны, чем предполагалось ранее.

На снимках с глубоководных камер можно увидеть коралловые рифы и сотни животных различных форм и расцветок.

Учёными были обнаружены новые виды крабов, омаров, скатов и кальмаров, а также глубоководных акул и акул-призраков.

Кроме того, учёными была собрана информация о видах морских птиц, обитающих в этом районе океана, а также о нескольких видах китов и дельфинов.

Исследователи полагают, что собранная информация даст четкое представление о том, где и на какой глубине обитают различные виды и сообщества морских животных, а также послужит основой для прогнозирования их вероятного появления во всем мире.

Ранее сообщалось о планах учёных изучить подлёдное озеро Мерсер в Антарктиде.