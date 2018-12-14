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Озеро в Антарктиде изучат на наличие жизни, развивавшейся в изоляции

Наука

Учёные планируют пробурить скважину и опустить в неё подводный беспилотный аппарат

Вашингтон, 14 декабря 2018, 14:18 — REGNUM  Учёные из США планируют провести исследования подлёдного озера Мерсер в Антарктиде, где, предположительно, может существовать жизнь, развивавшаяся в изоляции на протяжении нескольких тысячелетий. Об этом сообщается в журнале Nature.

Учёные планируют пробурить скважину глубиной более километра и опустить в неё подводный беспилотный аппарат. Они рассчитывают узнать, чем питаются живущие в озере организмы.

По их мнению, это могут быть органические вещества возрастом несколько тысяч лет или минеральные вещества, которым может быть и несколько миллионов лет.

Отмечается, что эта информация поможет понять, возможна ли жизнь в других отрезанных от океана подлёдных озерах.

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Научные исследования
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