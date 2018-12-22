Нижний Новгород, 22 декабря, 2018, 23:38 — ИА Регнум. В Нижегородской области перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло в субботу, 22 декабря, в Навашинском районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали шесть человек.

Отмечается, что водитель транспортного средства, в котором всего находились 36 человек, вероятно, не справился с управлением.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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