Число погибших при взрывах в Сомали увеличилось до 25 человек
Могадишо, 22 декабря, 2018, 22:25 — ИА Регнум. Жертвами двойного теракта в столице Сомали стали 25 человек, еще около 40 получили ранения. Об этом сообщает 22 декабря местный телеканал Dalsan TV на странице в соцсети Twitter.
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Могадишо
«В Могадишо погибли (в результате взрывов) по меньшей мере 25 человек и около 40 получили ранения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о гибели 15 человек.
Как передавало ИА REGNUM, 22 декабря в Могадишо у Национального театра произошли два взрыва. Были взорваны заложенные в двух транспортных средствах бомбы.
Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
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