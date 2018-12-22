В столице Сомали прогремели два взрыва

Могадишо, , 14:15 — REGNUM По меньшей мере 15 человек погибли в результате двойного теракта в Могадишо, столице Сомали. Об этом сообщает 22 декабря телеканал Dalsan TV.

Оба взрыва произошли у Национального театра в Могадишо. Были взорваны заложенные в двух автомобилях бомбы.

Сообщается, что, предположительно, целью террористов был первый заместитель губернатора по безопасности региона Банадир Мохамед Тулах, телохранители которого погибли при взрыве.

Всего жертвами взврыва стали 15 человек. При первом взрыве, который произошёл на контрольно-пропускном пункте президентского дворца, который расположен рядом с Национальным театром, пострадали 13 человек, погибли шестеро.

Ответственность за теракты взяла на себя местная радикальная исламская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая выступает против центрального правительства Сомали.

Напомним, что в ноябре этого года террористы устроили серию взрывов и стрельбу в столице Сомали. В результате терактов погибли около 30 человек.

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