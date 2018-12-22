Вашингтон, 22 декабря, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Источники из числа сирийской оппозиции сообщают о 150 грузовиках, выехавших из американской военной базы Эт-Танф в направлении Багдада. На автомобилях опознавательные знаки США. ИА REGNUM ранее сообщало о выводе американских военнослужащих из района Эт-Танф.

Cianna Американский военный транспорт

Выход данного конвоя говорит о практических шагах по выводу американского воинского контингента.

В сложной ситуации оказались боевики подконтрольной американским военным группировки «Магавир аль-Таура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ее численность составляет около шести тысяч человек.

ИА REGNUM обратилось за комментарием по данному вопросу к эксперту Института информационных войн Владимиру Васильеву.

Эксперт сказал следующее: «Конечно же, без прикрытия США боевики обречены на уничтожение силами Сирийской арабской армии и ВКС РФ. Есть сомнения, что британские военные останутся на этой базе после ухода американцев. А если останутся, то на них с помощью сирийских С-300 можно протестировать бесполетную зону над Сирией. Без поддержки с воздуха, долго они не продержатся. Надо только отрезать их от границы с Иорданией.

У исламистов из «Магавир аль-Таура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вариантов немного. Затеряться среди беженцев лагеря Рукбан всем не получится: 6 тысяч это много, да и беженцы с учетом того, как боевики к ним относились все это время, их сразу выдадут.

Иордания на свою территорию не пропустит и встретит только плотным огнем, как уже было ранее, когда сирийские военные брали под контроль провинции Дераа и Кунейтра, а джихадисты попробовали просочиться через сирийско-иорданскую границу.

Есть вариант пойти на примирение с Дамаском, но после того, что боевики натворили, не все смогут пройти данную процедуру. Второй вариант, попробовать эвакуироваться на сирийскую территорию, которая находится под контролем Турции. Однако сирийскому правительству он может не понравиться: потом опять придется с этими боевиками вести боевые действия, а это шесть тысяч бойцов».

Владимир Васильев также предположил, что в ближайшее время пойдет дезертирство из рядов группировки, и самые продуманные «борцы с режимом Асада» начнут разбегаться из района Эт-Танф.