База США Эт-Танф в Сирии переезжает в Иорданию?

Дамаск, , 13:12 — REGNUM Медиа-компания BuzzFeed сообщила о том, что США закрывают базу Эт-Танф в Сирии. Данное действие проходит в рамках объявленного на днях вывода американских войск из этой страны. В соответствии с озвученным графиком это будет сделано в течение 60−100 дней.

Информацию изданию сообщили боевики сирийской оппозиции, которые взаимодействуют с американскими военными.

База Эт-Танф расположена в сирийской провинции Хомс, недалеко от границы с Иорданией. Вокруг базы запретная зона радиусом 55 километров. На базе дислоцированы подразделения сил специальных операций ВС США, морские пехотинцы США, а также военнослужащие других стран коалиции. Точно известно о британских спецназовцах. Данный объект был одним из ключевых в противодействии росту влияния Ирана в регионе.

Рядом с базой находится лагерь беженцев Рукбан, в котором находится около 50 тысяч беженцев. Американские военные неоднократно подвергались критике за то, что не допускают в лагерь представителей международных гуманитарных организаций. Кроме этого, их обвиняли в том, что беженцы удерживаются на данной территории фактически силой, чтобы придать некую легитимность американской оккупации.

В данной местности находится также крупная вооруженная группировка сирийской оппозиции «Магавир аль-Таура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью в шесть тысяч боевиков. Название группировки переводится как «Коммандос революции».

Ее подготовкой и использованием против сирийских правительственных сил занимаются американские и британские военные. Боевики группировки совершили множество нападений на сирийских правительственных чиновников и военных. Часто они маскируются под боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме этого, ранее были обнародованы факты, что именно через боевиков этой группировки террористы получали американское оружие и снаряжение.

Ряд военных экспертов полагают, что США могут создать военный объект, подобный Эт-Танф, уже на территории Иордании.

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