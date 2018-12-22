Воронеж, 22 декабря, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Нижнедевицком районе Воронежской области. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

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Сообщается, что ДТП произошло около 08:20 часов по местному времени на 168 километре трассы Р-298 «Курск-Борисоглебск».

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Fluence не справился с управлением и, в результате выезда на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Isuzu, которым управлял житель города Воронежа 1972 года рождения.

В результате аварии погибли водитель автомобиля Renault Fluence, мужчина 1948 года рождения, и двое его пассажиров, мужчины 37 и 38 лет. Все погибшие были жителями Белгородской области.

На месте ДТП работают следователи и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате ДТП в Литве. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком НАТО. Две женщины, находящиеся в легковом авто погибли.