Москва, 22 декабря, 2018, 04:53 — ИА Регнум. Ирландская авиакомпания CityJet может разорвать сотрудничество с компанией «Гражданские самолеты Сухого» и отказаться от самолетов SSJ-100. Об этом рассказал журналистам президент ГСС Александр Рубцов.

SuperJet International Cамолет Superjet 100

По его словам, ирладская CityJet изменила бизнес-модель, в связи с чем российской стороне придется диверсифицировать соглашение с ней. Рубцов не исключил «разные повороты» в судьбе этого контракта и предположил, что ситуация прояснится в первом квартале 2019 года.

Он рассказал также, что мексиканская авиакомпания Interjet намерена передать 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в лизинг другим перевозчикам и готова сделать заказ на восемь новых самолетов. Спрос в Латинской Америке и других странах на SSJ-100 есть, добавил Рубцов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года CityJet и ГСС заключили соглашение о поставках ирландской стороне 15 самолетов SSJ-100. Договор предусматривал завершение поставок до конца 2019 года и опцион на 16 воздушных судов.

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