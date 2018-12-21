Москва, 21 декабря, 2018, 14:17 — ИА Регнум. В России с начала 2018 года выросли номинальные зарплаты. Доходы же снижаются уже четыре года подряд и будут снижаться в 2019 году практически наверняка, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

ИА REGNUM Зарплата

«Короткий период роста реальных располагаемых доходов населения, наблюдавшийся с февраля в течение нескольких месяцев, и вызванный разовым увеличением зарплат бюджетникам и единовременными выплатами отдельным категориям трудящихся, подошел к концу, и по итогам 2018 года в самом лучшем случае динамика доходов российских граждан окажется нейтральной», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 20 декабря на итоговой пресс-конференции заявил, что в России зафиксирован незначительный положительный темп роста реальных располагаемых доходах населения, он составил 0,5%. Реальные зарплаты выросли на 7,4%. По его словам, тенденция роста сохранится.

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