Доходы населения России и зарплаты выросли – Путин

Москва, , 12:27 — REGNUM В России зафиксирован незначительный положительный темп роста реальных располагаемых доходах населения, он составил 0,5%, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, тенденция сохранится, поскольку отмечен рост реальных зарплат населения за 10 месяцев 2018 года — это 7,4%, а по тогам года ожидается 6,7%, около 7%.

«Также в стране сокращается безработица — в 2018 году 4,8%», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция главы Российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702.