Москва, 21 декабря, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Вопрос улучшения показателей оплаты труда, как и любых других статистических данных, в том, как считать. Всегда можно подобрать удобный вариант сравнения фактических показателей, чтобы продемонстрировать необходимую динамику. Известно, что Росстат пересчитал динамику за 2017 год, и теперь снижение реальных доходов оценивается в 1,2% вместо 1,7% по предыдущей оценке. Но улучшение фактических данных 2017 года пока сказывается негативно и так, что 2018 год может стать пятым годом подряд снижения реальных доходов населения в РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

Есть хорошие международные примеры, в частности со стороны США, где показатель занятости в несельскохозяйственном секторе, регулярно публикуется с поправками предыдущих цифр. Видимо, в России тоже будут регулярные обновления прошлых значений.

«Фактические данные всегда отличаются от статистики, так как у каждого гражданина есть своя потребительская корзина, на которую он ориентируется. Предстоящая инфляция будет критичной с позиции темпов роста цен. Вопрос в том, смогут ли остановить годовые темпы роста в 2019 году, чтобы сгладить негативный эффект первых месяцев повышения НДС уже менее, чем через неделю», — считает эксперт.

С точки зрения государства, делается всё, что нужно, чтобы население жило лучше. Создаются рабочие места, страна нацелена на развитие, на достижение непривычных уровней в мировой экономике (речь идет о планах войти в топ-5 экономик мира).

«Несоответствие текущего уровня знаний, профессиональных навыков с требованиями и потребностями XXI века является одним из ключевых моментов, почему нет более высоких заработных плат. То есть внешний мир развивается, и России нужно соответствовать темпам развития мировой экономики. Население является неотъемлемой частью развития», — полагает Удилов.

Как сообщало ИА REGNUM , президент РФ Владимир Путин 20 декабря на итоговой пресс-конференции заявил, что в России зафиксирован незначительный положительный темп роста реальных располагаемых доходах населения, он составил 0,5%. Реальные зарплаты выросли на 7,4%. По его словам, тенденция сохранится.

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