Санкт-Петербург, 21 декабря, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курирующий тему долевого строительства в городском правительстве, категорически отказался общаться с Аллой Андреевой, которая рассказала Владимиру Путину о проблемах дольщиков в Петербурге на пресс-конференции президента.

Gov.spb.ru Игорь Албин

Албин заявил о лживости Андреевой и своей готовности уйти в отставку. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

По словам Игоря Албина, после заказной кампании против него в СМИ «в ход пошла «тяжелая артиллерия» в виде Аллы Андреевой, получившей ранее известность в защите интересов дольщиков ГК «Город».

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«Наконец-то были названы главные вредители, можно сказать, враги народа, которые сильно портят жизнь простым петербуржцам — Игорь Албин и Виктор Миненко (бывший главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу, ныне глава горизбиркома города, — прим. ред.), — написал Албин.

Он подробно рассказал о том, что сделано и делается в Петербурге для решения проблемы обманутых дольщиков. По данным вице-губернатора, введено в эксплуатацию 33 жилых дома общей площадью более 500 тысяч квадратных метров, в работе ещё 18 проблемных домов.

«Более десяти тысяч обманутых людей получили своё законное жильё. И до тех пор, пока в городе останется хоть один пострадавший от жуликоватых или неудачных застройщиков гражданин, авторитетно вам заявляю, мы будем продолжать работу», — заявил Игорь Албин.

Вернувшись к личности Аллы Андреевой, он выразил сочувствие в связи с гибелью три года назад ее мужа и заявил, что женщина обманула президента России.

«Прежде, чем врать президенту, следовало подойти к зеркалу, посмотреть на себя и вспомнить, что свою квартиру товарищ Андреева получила в 2017 году и обманутым дольщиком не является», — написал Игорь Албин.

Он также добавил, что «и журналист она сомнительный, мы пытались найти хоть одну публикацию этого автора, увы, нам этого не удалось». По мнению Албина, «вся «деятельность» Аллы Андреевой напоминает самопиар».

Албин официально отказался работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства, добавив, что то же самое сделали зампред комитета по строительству Санкт-Петербурга Евгений Барановский, курирующий это направление в Комстрое, а также начальник аппарата вице-губернатора Алексей Золотов.

«Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег!» — написал Игорь Албин.

Как сообщили ранее в Смольном, сегодня, 21 декабря врио губернатора Александр Беглов встретится с Аллой Андреевой. Игорю Албину и Комитету по строительству Беглов поручил «подготовить все необходимые материалы к предстоящей беседе».